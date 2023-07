VIDEO: Norris haalt Verstappen in bij start F1 Silverstone, met luid gejuich tot gevolg Het droomscenario voor het Britse thuispubliek op Silverstone is uitgekomen. Lando Norris verraste zaterdag al met de tweede tijd in de kwalificatie, maar zorgde bij de start van zijn thuisrace voor een nog grotere verrassing door polesitter Max Verstappen direct in te halen. Het leidde tot luid gejuich vanaf de tribunes.