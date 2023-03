VIDEO: Logan Sargeant zorgt voor gele vlag na spectaculaire spin in snelle ronde Logan Sargeant was zaterdag verantwoordelijk voor de eerste gele vlag in de kwalificatie. De Amerikaan was bezig aan een vliegende ronde, maar verloor de controle over de FW45 en schoof bijna tegen de muur. Wonder boven wonder gebeurde er niets en kon hij zijn weg vervolgen.