VIDEO: Sargeant veroorzaakt rode vlag na stevige klap tegen muur SQ1 De eerste sprint shootout is er een om te vergeten voor Logan Sargeant. De Williams-coureur tekent in de slotseconden van de eerste kwalificatiesessie voor een rode vlag na een stevige klap tegen de muur in bocht 15. Hij schrijft zijn Williams af en de sessie wordt niet meer hervat. De Amerikaan had op dat moment de twaalfde tijd in handen, maar kan een deelname aan SQ2 vergeten. Wel had hij een verklaring voor zijn crash: de Ferrari's die voor hem op de baan reden.