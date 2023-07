VIDEO: Sargeant heeft last van hete lucht bij arm in VT3 Silverstone Logan Sargeant rijdt in de derde vrije training op Silverstone rond in zijn Williams wanneer hij plots hete lucht in de cockpit voelt. Hij maakt er melding van op de boordradio en op de onboard is goed te zien dat de Amerikaan probeert om zijn arm weg te houden van die hete lucht. Hij geeft aan dat hij in orde is, maar dat het wel erg hete lucht is.