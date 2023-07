VIDEO: Sargeant crasht en veroorzaakt rode vlag in eerste training GP België Het raceweekend op Spa is voor Logan Sargeant niet gestart zoals hij had gehoopt. Tijdens de eerste training brak er een onderdeel van de voorophanging af en werd zijn Williams onbestuurbaar. De Amerikaan schoof bij Pouhon de muur in. Vanwege de crash werd de rode vlag gezwaaid.