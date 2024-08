Om 11.30 uur ging de laatste vrije training op Circuit Zandvoort van start onder natte omstandigheden. Diverse coureurs gingen in de fout op het natte asfalt en verlieten de baan, maar konden hun weg weer vervolgen.

Dat laatste gold niet voor Logan Sargeant. De Amerikaan, bezig aan zijn laatste half jaar in de Formule 1, belandde na het uitkomen van de Hugenholtzbocht op het gras en kwam vervolgens met een harde klap tot stilstand op de Hunserug. Zijn Williams raakte bij de klap zwaarbeschadigd en er brak zelfs brand uit aan de achterkant van de FW46.

Sargeant kon op eigen kracht uitstappen, al is het gezien de flinke schade aan de auto nog maar de vraag of hij later vandaag kan deelnemen aan de kwalificatie (15.00 uur). Door de crash moet de vangrail hersteld worden, waardoor de code rood nog wel even van kracht blijft.

Video: De herhaling van de crash van Logan Sargeant