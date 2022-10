VIDEO: Liam Lawson veroorzaakt tweede rode vlag in VT1 GP Mexico Liam Lawson veroorzaakte in de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico voor de tweede rode vlag van de sessie. De man uit Nieuw-Zeeland moest de AlphaTauri van Yuki Tsunoda in de derde sector parkeren. De remmen waren zo heet, dat de linker voorrem in de fik vloog.