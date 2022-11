Het Formule 1-seizoen van 2021 staat vooral bekend om de geweldige titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het kampioenschap verliep in fases. Van de eerste vier races won Hamilton er drie. Daarna kwam er een sterke fase van Red Bull en Verstappen. Na de zomerstop won de Nederlander in België en Nederland, waarna Hamilton sterker was in Rusland. In Texas en Mexico was Verstappen weer de betere. Het leek op dat moment zijn kant op te vallen.

Maar toen kwam de Grand Prix van Brazilië. Mercedes stak een nieuwe motor in de W12 van Hamilton. Hij ging als een raket en pakte de pole-position op het korte circuit met maar liefst vier tienden voorsprong. Na de sessie bleek echter dat zijn DRS-systeem te ver openklapte. Het resultaat: diskwalificatie. Daarom moest hij de sprintrace als laatste beginnen. Voor de hoofdrace op zondag moest Hamilton nog vijf plekken achteruit vanwege de nieuwe motor. Alle kansen verkeken? Nee hoor, absoluut niet.

Als een raket door het veld

In de sprintrace vloog Hamilton naar voren. Hij haalde de ene na de andere coureur in en eindigde op de vijfde plaats. Zodoende mocht hij de race op zondag vanaf de tiende plek beginnen. Verstappen verloor in de sprintrace het duel met Valtteri Bottas en ving de hoofdrace als tweede aan. Verstappen pakte op zondag de leiding meteen terug en ook teamgenoot Sergio Perez ging voorbij Bottas. Hamilton kwam er echter aan en zat halverwege de race achter Verstappen.

De Nederlander hield lang stand en weigerde de Brit aan zich voorbij te laten. Dit ging om cruciale punten in het kampioenschap. Toen Hamilton richting bocht vier aan de buitenkant van Verstappen kwam, nam de Limburger een alternatieve lijn en schoten beide heren van het circuit. Het leverde Verstappen een officiële waarschuwing op. Even later kon hij niets meer doen en vloog Hamilton er voorbij. Mercedes-teambaas Toto Wolff schreeuwde in de camera en Hamilton won de race. Dit was de start van een zeer spannend slot van het seizoen, waarin de emoties enorm hoog opliepen en de band tussen de teams er niet beter op werd.

Bekijk de video van de spannende race in Sao Paulo bovenaan deze pagina.