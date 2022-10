VIDEO: Hamilton vecht met zijn Mercedes in derde F1-training Amerika Lewis Hamilton vindt zichzelf na de afsluitende training voor de Grand Prix van Amerika terug op de vijfde plaats. De zevenvoudig wereldkampioen moest aan het eind van de rit ruim een halve seconde toegeven op snelste man Max Verstappen. Daarvoor beleefde de Brit een momentje bij het uitkomen van de voorlaatste bocht, waar in de kwalificatie overigens track limits gelden. Hamilton vocht met onbalans in zijn Mercedes en schoot van de baan. Bekijk hier de beelden in samenwerking met Viaplay.