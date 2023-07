VIDEO: Hamilton overleeft schifting niet in spannende SQ1 in Oostenrijk Het eerste deel van de sprint shootout voor de Grand Prix van Oostenrijk heeft een grote verrassing opgeleverd. Op de Red Bull Ring was voor de sessie een droge lijn ontstaan, waardoor er toch op slicks gereden kon worden. De tijden gingen tegen het einde flink omlaag en dat heeft ervoor gezorgd dat Lewis Hamilton niet verder kwam dan de negentiende tijd. Ook Logan Sargeant, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas en Oscar Piastri zagen hun sprint shootout meteen ten einde komen. Het einde van SQ1 zie je in de onderstaande video.