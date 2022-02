VIDEO: Lewis Hamilton stuurt Mercedes W13 over nat Silverstone

Vrijdag presenteerde Mercedes de gloednieuwe W13, de eerste Formule 1-auto van de Duitse autofabrikant die onder het nieuwe technische reglement voor 2022 ontwikkeld is. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton waren aanwezig bij de presentatie op Silverstone, waar zij later op de dag voor het eerst achter het stuur van de bolide mochten kruipen. Mercedes had daarvoor een filmdag belegd, die tegelijkertijd dienst deed als shakedown van de nieuwe auto. Ideale omstandigheden waren er niet op het Britse circuit, dat eveneens geteisterd werd door storm Eunice.

“Het waait flink en het is natuurlijk nat en koud”, concludeerde Hamilton na zijn eerste kennismaking met de W13. Dat die al plaatsvond voor de eerste week van de wintertest in Spanje, is volgens de zevenvoudig wereldkampioen van groot belang. “De eerste run is altijd een belangrijke om erachter te komen of er dingen niet werken en of je je op je gemak voelt in de auto. Alles verliep soepel, er waren geen grote problemen. Er is een hele reeks kleine dingen in de cockpit die we moeten veranderen, maar over het algemeen voelde het best goed.”

Er was deze winter onduidelijkheid over de toekomst van Lewis Hamilton, die naar verluidt zijn toekomst zou laten afhangen van de uitkomsten van het FIA-onderzoek naar Abu Dhabi. Zelf gaf hij echter aan nooit echt overwogen te hebben om ermee te stoppen. De shakedown op Silverstone bracht bij de Brit weer een lach op zijn gezicht. “Men vraagt mij altijd of ik het spannend vind, maar ik ben heel relaxed en ik raak niet te opgewonden. Het is wel heel leuk om weer in te stappen. Er zijn maar twee mensen die dit mogen doen, dus het is een enorm privilege. Hoewel ik al ouder ben, voel ik me nu als een kind. Ik kijk ernaar uit om te beginnen en heb zin in volgende week.”

Na afloop van de shakedown deelde Mercedes beelden van de onboardcamera op de W13, waarbij Lewis Hamilton een ronde over Silverstone rijdt. Die video is bovenaan deze pagina te zien.