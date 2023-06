VIDEO: Hamilton na sterke start meteen voorbij aan Alonso De Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve is begonnen. Max Verstappen moest in de korte run van 186 meter richting bocht 1 zijn pole-position verdedigen, maar had een uitstekende start. Achter hem was het wel Lewis Hamilton die met een ijzersterke start meteen voorbijgaat aan de Aston Martin van Fernando Alonso, die meteen bezoek krijgt van George Russell.