VIDEO: Hamilton spint vroeg in Q1 de grindbak in op Silverstone Lewis Hamilton heeft geen geweldige start van de kwalificatie op Silverstone beleefd. De Brit zet aan voor een snelle ronde en stuurt zijn Mercedes W14 door Stowe wanneer hij plots veel overstuur heeft. Hij kan de auto niet op de baan houden en spint. De thuisheld belandt in de grindbak, maar kan zijn weg wel weer vervolgen.