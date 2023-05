VIDEO: Hamilton raakt muur na ontwijken Magnussen in kwalificatie GP Miami In het eerste gedeelte van de kwalificatie is het een beetje 'too close for comfort' geworden voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen moest de Haas van Kevin Magnussen in allerijl ontwijken en zag geen andere mogelijkheid dan naar rechts sturen, hetgeen tot contact met de muur leidde. De stewards zullen het moment na afloop van de kwalificatie onderzoeken.