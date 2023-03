VIDEO: Hamilton heeft moeite om 'this guy' Verstappen te passeren Vanaf de invoering van de hybride V6-turbomotoren in 2014 domineerde Mercedes de Formule 1 en in 2016 bleek dat uiteindelijk niet anders te zijn. Toch ging het tijdens de Grand Prix van Australië nog niet van een leien dakje bij Lewis Hamilton, die vroeg in de race achter de Toro Rosso van Max Verstappen belandde. De op dat moment drievoudig wereldkampioen had grote moeite om de Nederlander te passeren en liet zijn frustratie dan ook blijken via de boordradio: "I can't get past this guy." Het gevecht tussen Hamilton en Verstappen zie je in de onderstaande video.