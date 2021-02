VIDEO: Nieuwe bedrijfswagen van Hamilton in actie op het circuit

De supersportwagen van Mercedes werd voor het eerst getoond in 2017, tijdens de autobeurs van Frankfurt. Achterin de wagen is de V6-turbo F1-motor van 2015 ingebouwd. De hybride aandrijving is zo aangepast dat die veel langer meekan dan de gemiddelde F1-krachtbron, maar wel zo gekieteld dat deze meer dan 735 kW (1.000 pk) weet te leveren. De topsnelheid zou boven de 350 km/u uitkomen en 0-200 km/u zou binnen zes seconden mogelijk moeten zijn.

Inmiddels is men zover dat de Project One op de Nordschleife van de Nürburgring aan een uitgebreid testprogramma onderworpen kan worden. Als voorproefje heeft Mercedes-AMG nu een nieuwe video op het eigen YouTube-kanaal geplaatst. Daarin is de auto in een zilver-zwart-rode kleurstelling in actie te zien op wat er uitziet als het test- en technologiecentrum van Mercedes in Immendingen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De eerste Project One’s moeten in 2021 van de lopende band rollen. In totaal worden er 275 van gebouwd. Het prijskaartje bedraagt net geen 2,3 miljoen euro. De Project One zou (mede) inzet zijn van de contractonderhandelingen tussen Mercedes en Hamilton. De 36-jarige Engelsman zit nog steeds zonder nieuw contract. Al maanden wordt er gesteggeld over de precieze invulling er van. Een van de secundaire arbeidsvoorwaarden die Hamilton op tafel zou hebben gelegd is een Project One als nieuwe bedrijfswagen.