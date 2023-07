VIDEO: Hamilton ontfutselt Verstappen pole met minimaal verschil De afgelopen vijf races wist Max Verstappen telkens pole-position te pakken, maar de tweevoudig wereldkampioen zag zijn pole-reeks ten einde komen in de kwalificatie voor de GP van Hongarije. De Nederlander stond na het afronden van zijn laatste run nog op de eerste positie, maar de allerlaatste coureur op de baan nam hem de eerste startpositie toch nog af. Lewis Hamilton bleek uiteindelijk 0.003 seconde sneller dan Verstappen om zo zijn 104e pole-position in de Formule 1 te veroveren. De beelden van de slotfase zie je in de onderstaande video.