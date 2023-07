VIDEO: Hamilton verslaat Verstappen in mooi duel om pole F1 Hongarije Max Verstappen heeft zijn pole-reeks geen vervolg kunnen geven in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De Red Bull-coureur leek lang op weg naar pole, totdat Lewis Hamilton op het allerlaatste moment nipt onder zijn tijd doorging. De Mercedes-coureur mag zodoende vanaf de eerste plek vertrekken zondag, gevolgd door Verstappen en de opnieuw sterke Lando Norris. Voor Carlos Sainz en George Russell verliep de kwalificatie minder voorspoedig, want zij werden in respectievelijk Q2 en Q1 al uitgeschakeld. De hoogtepunten van de kwalificatie op de Hungaroring zie je in de onderstaande video.