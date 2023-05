VIDEO: Hamilton crasht en veroorzaakt rode vlag in VT3 Monaco Lewis Hamilton is snel bezig in de derde vrije training in Monaco en pusht tot de limiet in de slotfase van de sessie, maar parkeert zijn Mercedes W14 in de muur in bocht 5. De Brit heeft overstuur in de langzame bocht en probeert te corrigeren, maar vindt alsnog de muur en beschadigt de linker voorwielophanging.