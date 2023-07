VIDEO: Leclerc snelste, Verstappen in middenveld tijdens F1 VT2 Hongarije Waar de eerste training door twee rode vlaggen onderbroken werd, was de tweede training er één zonder noemenswaardige incidenten. Door het nieuwe format met de banden is het sparen van banden erg belangrijk geworden, mede daardoor kwam er een merkwaardige uitslag. Uiteindelijk was het Charles Leclerc die de snelste was, voor Lando Norris. Max Verstappen kwam met plek elf nipt buiten de top-tien.