VIDEO: Norris loopt schade op met uitstapje in Q1 van GP België Nadat de start van de kwalificatie voor de Grand Prix van België met tien minuten uitgesteld moest worden, is de sessie nu alsnog onderweg. Lando Norris heeft zich tijdens Q1 nipt weten te plaatsen voor het tweede segment, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De McLaren-coureur ging relatief vroeg in de sessie even van de baan, waardoor hij een stukje grindbak meenam. Als gevolg daarvan liep Norris wat schade op, maar desondanks slaagde hij erin om als veertiende door te stoten tot Q2. De beelden van het momentje zie je in de onderstaande video.