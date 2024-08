VIDEO: Lando Norris neemt de leiding over in F1-race Zandvoort

Max Verstappen zorgde voor luid gejuich langs de baan toen hij direct bij de start van de Grand Prix van Nederland de leiding in de race overnam van polesitter Lando Norris. Hij kon vervolgens een klein gaatje slaan naar Norris, maar die bleef aanhaken. Langzamerhand begon Verstappen te stoeien met de RB20 en dat merkte de McLaren-coureur ook. Hij maakte op start/finish gebruik van DRS en haalde Verstappen richting de Tarzanbocht in om de leiding over te nemen. Daarna wist Norris ook relatief makkelijk weg te rijden bij de Nederlander, die zich beklaagt over het gedrag van de auto.