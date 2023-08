VIDEO: Norris is Verstappen te snel af in VT2 F1 Zandvoort, crash Ricciardo Lando Norris was vrijdag de allersnelste man in Zandvoort. De McLaren-coureur noteerde in de tweede Formule 1-training voor de Grand Prix van Nederland de snelste tijd en bleef Max Verstappen daardoor voor. Een serieuze crash was ervoor Daniel Ricciardo, die daarbij zijn middenhandsbeentje brak en niet meer in actie komt dit weekend. Hij wordt vervangen door Liam Lawson. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de tweede oefensessie in Nederland.