VIDEO: Heeft Lando Norris last van porpoising tijdens VT1 F1 Spanje? Lando Norris is niet de enige Formule 1-coureur die in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje aan het klagen is over stuiteren. De McLaren-coureur haalt zelfs porpoising aan. Wordt de MCL60 geteisterd door het fenomeen dat vorig jaar een belangrijk onderwerp was?