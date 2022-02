VIDEO: Norris laat MCL36 kennismaken met Spaans asfalt

McLaren presenteerde als vierde F1-team de nieuwe bolide voor 2022. De MCL36 wordt komend seizoen bestuurd door Lando Norris en Daniel Ricciardo. Aan de kleur van de wagen is in vergelijking met 2021 weinig gedaan, al heeft McLaren meer lichtblauw toegevoegd. Het Britse team liet zich inspireren door de Gulf-livery, waar de renstal vorig seizoen in Monaco mee op de proppen kwam. Vanwege het hagelnieuwe technische reglement, is het uiterlijk van de MCL36 wel compleet op de schop gegaan.

Daags na de onthulling van de MCL36 liet McLaren weten het nieuwe strijdwapen twee dagen voor de start van de F1-test te laten debuteren op het circuit van Barcelona. De Britse renstal heeft daarvan de beelden inmiddels vrijgegeven. Lando Norris was de gelukkige en had de eer als eerste de nieuwe auto aan de tand te voelen. Niet veel later volgde ook Daniel Ricciardo met zijn eerste meters in de MCL36. De shakedown, die onder het mom van een filmdag werd gehouden, betekende dat de heren gezamenlijk niet meer dan honderd kilometer mochten afleggen op speciale demobanden van Pirelli.

In de voorbereiding op de F1-test, die woensdag start, is het een ideaal moment om de systemen alvast te controleren. McLaren heeft nog niet laten weten wie woensdag de eer krijgt om de pre-season test af te trappen, al is dit van diverse andere F1-teams al wel bekend. De eerste wintertest in Barcelona is een besloten aangelegenheid. Dit houdt in dat publiek niet aanwezig mag zijn en er geen live-beeld en livetiming worden gedeeld door de F1-organisatie.

