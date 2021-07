VIDEO: Norris geeft McLaren van Senna de sporen in Goodwood

Het Goodwood Festival of Speed is een jaarlijks terugkerend autosportfestival met dit jaar Formule 1-inbreng van onder andere Red Bull Racing en McLaren. Dat laatste team heeft een hele vloot aan historische F1-wagens in de garage staan en voor dit weekend werd de MP4/5B van stal gehaald. Met die auto – een evolutie van de MP4/5 uit 1989 – veroverden Ayrton Senna en Gerhard Berger in 1990 de constructeurstitel. Senna won dat jaar zes races en pakte ook zijn tweede individuele wereldtitel.

Saillant detail: de McLaren MP4/5B wordt aangedreven door een V10-krachtbron van Honda, de motorleverancier waarvan een paar jaar geleden met ruzie afscheid werd genomen. Het zal Norris een zorg zijn, gezien de beelden die hij deelde op Twitter.