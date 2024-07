VIDEO: Stroll veroorzaakt rode vlag na crash VT3 F1 Spa

De omstandigheden in de derde vrije training zijn erbarmelijk. De regen heeft nu wel het circuit gevonden waar het vrijdag onverwachts droog bleef en dat heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd. Zo ging Max Verstappen even wijd in Bruxelles in zijn outlap en waren er meerdere coureurs met spannende momenten. Al binnen een kwartier moest de wedstrijdleiding naar de rode vlag grijpen. Lance Stroll verloor namelijk midden in Eau Rouge de controle over zijn AMR24. Hij probeerde te corrigeren en leek heel even zonder problemen door te kunnen gaan, maar uiteindelijk kwam zijn auto in een spin terecht en kon hij niet voorkomen dat zijn linker voorwielophanging beschadigd zou raken na een tik tegen de baanafzetting. De sessie werd direct stilgelegd, gezien de gevaarlijke positie van de auto, bovenop de Raidillon.

Na een korte onderbreking is de sessie hervat, al is er door de regen niet veel actie op de baan.