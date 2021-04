VIDEO: Lance Stroll door de ogen van Lance Stroll

Twee jaar later was er die geruchtmakende overstap naar Racing Point. Dat team was halverwege 2018 door Stroll senior overgenomen van Vijay Mallya en één van het eerste dat duidelijk werd was dat het tijdperk Esteban Ocon bij het team uit Silverstone er op zat. De Fransman werd eind 2018 aan de kant geschoven ten faveure van de zoon van de teameigenaar. Niet echt een prettige binnenkomer voor Lance.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en hoewel Stroll nooit helemaal het stigma van rijkeluiszoontje heeft kunnen afschudden, zou het oneerlijk zijn om de Belgisch-Canadese coureur compleet weg te zetten als veldvulling.

Dacht iedereen dat zijn derde plaats met Williams in de Grand Prix van Azerbeizdjan van 2017 een toevalstreffer was, inmiddels laat de 22-jarige coureur steeds regelmatiger zien dat hij in de Formule 1 thuishoort. Zo pakte hij vorig jaar – bij wat toen nog Racing Point heette – twee derde plekken (tijdens de GP's van Italië en Sakhir) en was er die onverwachte pole-position in Turkije. Aston Martin vond het dan ook de hoogste tijd om ons wat nader kennis te laten maken met Stroll en verpakte dat in de volgende video.