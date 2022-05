Hoewel het stratencircuit in Monaco als een van de smalste op de Formule 1-kalender geldt, verliep de kwalificatie voor de GP van Monaco eigenlijk vrij probleemloos. Alleen in Q1 was er een onderbreking nadat Yuki Tsunoda bij Nouvelle Chicane de vangrails had geraakt. De AlphaTauri-coureur liet daarbij geen brokstukken achter en kon op eigen kracht terug naar de pits, maar een ijverige marshal had op dat moment al met de rode vlag gezwaaid. De wedstrijdleiding kon daardoor niet meer dan volgen, waardoor er eigenlijk een onnodige onderbreking plaatsvond.

Na een probleemloze Q2 ging het in de allerlaatste minuut van Q3 dan toch nog mis. Terwijl alle coureurs waren begonnen aan hun ultieme poging in de strijd om pole-position, verloor Sergio Perez de controle over zijn Red Bull. Hij belandde daardoor achterwaarts in de baanafzetting in Portier, de laatste bocht voor de tunnel. Enkele seconden later arriveerde Carlos Sainz op die plek, waar hij verrast werd door de gele vlaggen en zelf ook spinde. Daarbij raakte hij de bolide van Perez op het rechtervoorwiel, dat daardoor beschadigd raakte. Verder had de RB18 aanzienlijke schade aan de achtervleugel en dus moeten de monteurs aan de bak om de auto op te lappen voor de race op zondag. Over de schade bij Sainz is nog niets bekend, al zou zijn linker achterwielophanging schade opgelopen kunnen hebben.

Doordat Perez en Sainz het circuit gezamenlijk blokkeerden, kon de wedstrijdleiding niets anders dan de rode vlag uithangen. Het feit dat Fernando Alonso vrijwel tegelijkertijd crashte in Mirabeau, maakte dat besluit nog wat makkelijker. Niet veel later maakten zij bekend dat de sessie niet meer hervat zou worden, waardoor Charles Leclerc de pole-position in Monaco definitief in handen kreeg. De Ferrari-coureur reed een uitstekende eerste ronde in Q3, die uiteindelijk voldoende was om Sainz en Perez voor te blijven. Max Verstappen moet het doen met de vierde startpositie tijdens de GP van Monaco, die zondag om 15.00 uur van start gaat.

Bekijk hier de crash waarmee het einde van de kwalificatie werd veroorzaakt