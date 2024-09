VIDEO: Kunstlicht aan voor tweede F1-training Singapore

Na een drukke eerste Formule 1-training in Singapore maken de coureurs zich op voor een belangrijke tweede oefensessie. In deze omstandigheden gaat er zaterdag gekwalificeerd en zondag geracet worden, dus er kan nu belangrijke data verzameld worden. Ferrari ziet er voorlopig heel sterk uit, met Charles Leclerc en Carlos Sainz die de dans leiden, terwijl Alexander Albon op de softs de snelste is na 25 minuten.