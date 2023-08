VIDEO: Koninklijk Huis ook aanwezig in Zandvoort: F1-race vaste prik Hoog bezoek op de grid voorafgaand aan de F1-race in Zandvoort. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia zijn aanwezig. Beide koninklijke hoogheden lieten zich nog interviewen voordat de race begon en waren vol lof over de organisatie van de race. Ook vertelt de koningin dat de Formule 1 wekelijks gekeken wordt.