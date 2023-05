VIDEO: Kevin Magnussen weet schade te beperken na spin in VT2 Miami Kevin Magnussen is in de tweede vrije training in Miami op indrukwekkende wijze aan flinke schade ontsnapt. Hij verloor in bocht 14 de controle over zijn Haas VF-23 en spinde op het krappe gedeelte, maar wonder boven wonder kon hij zijn weg na dit spannende moment vervolgen.