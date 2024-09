VIDEO: Magnussen veroorzaakt rode vlag na schuiver op Monza

De eerste helft van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië verliep een stuk rustiger dan de eerste vrije training, waarin Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli binnen tien minuten al de W15 van George Russell in de bandenstapels van de Curva Alboreto - beter bekend als de Parabolica - zette. Na ongeveer een halfuur in VT2 was dan toch de tweede rode vlag van het weekend al een feit. Kevin Magnussen reed op de zachte band op de tweede Lesmo-bocht af, maar verloor onder het aanremmen de controle over de achterkant van de Haas VF-24. De auto raakte daardoor in een spin en Magnussen eindigde zijn vrijdag in de bandenstapels. De schade lijkt vooral linksvoor te zitten, maar het was hoe dan ook einde dag voor de Deen. Hij had op het moment van de crash de elfde tijd op de klokken gezet.

Door de impact moest de VF-24 weggehaald worden en de bandenstapels weer rechtgezet worden. De sessie werd om 17.42 uur weer in gang gezet.