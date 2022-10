Na een wegens regenval ingekorte race pakte Max Verstappen zondag zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Even was er verwarring over de puntentelling, maar uiteindelijk bleek dat Verstappen niet meer in te halen is door de concurrentie, terwijl er nog vier races te gaan zijn. Gevraagd door Motorsport.com naar wat Kees van de Grint het meest bijblijft van dit seizoen, antwoordt hij: “De dominantie. Die dominantie is misschien ook wel veroorzaakt door de tegenstander. Ferrari heeft het laten afweten. Mercedes ook wel, maar Ferrari zat er natuurlijk aan het begin van het seizoen veel dichter bij. Die hebben het echt laten afweten, zowel de rijders als het team hebben zo veel fouten gemaakt. Misschien is de dominantie van Verstappen daardoor wel iets overtrokken, maar hij was zo sterk.”

Volgens de voormalig bandenexpert van Bridgestone is het lang geleden dat er iemand zo boven de rest uitstak. “Aan het begin van het jaar ging het niet zo heel goed, maar dit was een dominantie die je toch lang niet in de Formule 1 hebt gezien. Want in de tijd dat Mercedes absoluut de beste auto en motor had, was er nog een beetje strijd tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton, waarbij Hamilton dan vaak aan het langste eind trok. Maar hier heb je nauwelijks een concurrent gezien. Als ik later terugdenk aan dit seizoen, is dit ongeëvenaard. En de kans is ook groot dat hij het record van meeste overwinningen in een seizoen gaat verbeteren, waarbij je natuurlijk wel moet nuanceren dat er nu ook meer races zijn. Als je het in procenten doet, is de verhouding ietsje anders. Maar dat maakt niet uit, hiermee gaat hij alleen maar bevestigen hoe groot die dominantie wel niet was.”

Van de Grint vind het lastig om te kiezen welke titel van Verstappen de mooiste is. “De eerste is misschien natuurlijk het mooiste, want dat heb je dan nog niet meegemaakt. Maar ondanks dat het niks met Max te maken heeft, hij kon daar echt niets aan doen, maar op de titel van vorig jaar lag toch een klein smetje met hoe dat gegaan is. Nogmaals, daar kan hij niets aan doen. Die beslissing hebben anderen genomen. Maar je kan er twee kampen over hebben. De Hamilton-fans zullen er anders over denken dan de Nederlandse fans. Beide rijders kunnen er niets aan doen hoe het verlopen is, maar het was niet helemaal zoals het hoorde. Er is discussie mogelijk. Dit jaar is er nul discussie. Er is totaal geen discussie mogelijk over wie de beste was en wie de verdiende wereldkampioen is. Daarom vind ik deze titel eigenlijk mooier. Emotioneel is de eerste misschien mooier, maar qua dominantie was dit seizoen ongelofelijk.”