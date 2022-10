Bij de Grand Prix Japan startten alle coureurs ondanks een zeer natte baan voor intermediates. Na chaos in de eerste ronde werd er gekozen voor een rode vlag. Ruim twee uur later werd de race herstart en moest iedereen op de blauwe full wets met meer profiel starten. Toch duurde het niet lang voordat iedereen terugging naar de groene intermediates.

Volgens Kees van de Grint is het heel logisch dat dit gebeurde, zo vertelt hij tegenover Motorsport.com. “Het simpele antwoord is: die hebben niet genoeg grip. Dat is een euvel dat eigenlijk al jaren speelt. Ik heb begrepen dat Pirelli dat accepteert, en dat ze het voor volgend jaar proberen te verbeteren. Ik moet Pirelli wel een klein beetje in bescherming nemen, omdat ze minder testmogelijkheden hebben dan vroeger, toen er nog volop getest werd. Het is niet zo makkelijk. Je kan de regenband ook niet altijd in de praktijk proberen. Je moet regen hebben, dat is vrij simpel. Dan moet je een test te plannen met de begrenzingen. Maar feit is gewoon, dat de band véél te weinig grip heeft. Dat zie je ook. Men spint, kan geen gas geven en dat geeft de rijder ook geen vertrouwen. Niet erg goed dus.”

Van de Grint zag dat het voor iedereen meteen duidelijk was dat het hem niet ging worden met de full wets. “Na twee ronden wisselden al een paar rijders. Toen zag je zowel op televisie als aan de pitmuur dat die intermediates toen al sneller waren. Dat bevestigt meteen dat de full wet niet zo veel grip levert. Het kan eigenlijk niet zo zijn dat je met veel minder groeven sneller bent als er zoveel water staat. Je moet dat water ook afvoeren. Maar daar is het loopvlakrubber beter van, want het geeft meer grip. Het heeft ook met de stabiliteit te maken, want als je diepere groeven hebt, moet het een stabiel blok hebben. Anders geeft het niet het goede gevoel en vertrouwen aan de rijder. Iedereen wisselt dus terecht naar de intermediates. Maar dat was ook de reden waarom ze op die banden startten. Iedereen heeft vertrouwen in die intermediate, en niet in de regenband. Dan is het een beetje een gok. In het begin pakte dat voor sommigen, zoals Sainz, verkeerd uit. Daarmee gooide hij zijn kansen weg. Maar het bewijs is geleverd: de intermediate is veel beter, en dat had in deze condities eigenlijk niet zo moeten zijn.”