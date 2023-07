VIDEO: Kapotte voorvleugel voor Ocon na botsing met bandenstapel De opdrogende baan en het ontstaan van een droge lijn op Spa-Francorchamps zorgden voor het omslagpunt naar slicks tijdens het tweede kwalificatiedeel in België. Alle rijders kozen in de tweede helft van dat segment voor de rode softs, maar het bleef verraderlijk op de baan. Dat heeft Esteban Ocon hardhandig ervaren: in bocht 9 gleed de Alpine-coureur van de baan, waardoor hij in aanraking kwam met de bandenstapels. De bolide raakte daarbij beschadigt, waardoor hij de pits moest opzoeken en uiteindelijk uitgeschakeld zou worden. De beelden van het incident zie je in de onderstaande video.