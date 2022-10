VIDEO: Jos Verstappen merkte vanochtend nog irritatie bij Max

Max Verstappen heeft momenteel 116 punten voorsprong op zijn naaste belager Charles Leclerc. Als de Nederlander met een marge van 138 punten naar de nummer twee in de WK-stand vertrekt uit Singapore, dan is zijn tweede wereldtitel een feit.

Daarvoor moet Verstappen wel aan de bak, aangezien Leclerc de race op het Marina Bay Street Circuit vanaf pole-position begint en hijzelf als achtste start. De Limburger was zaterdag in de kwalificatie op weg naar de pole-position, maar moest zijn snelle ronde afbreken na een miscalculatie door het team met de brandstof.

Verstappen was daar na de sessie behoorlijk boos over, wat volgens vader Jos zelfs zondagochtend nog te merken was. “Maar nu is ie wel lekker relaxed”, aldus Jos bij Viaplay.