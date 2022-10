VIDEO: Jos Verstappen blikt vooruit op F1 Grand Prix van Amerika Vlak voor aan de Grand Prix van Amerika blikt Jos Verstappen in Austin vooruit met Viaplay. De voormalig F1-coureur bespreekt de cruciale factoren op het Circuit of the Americas en gaat natuurlijk in op het overlijden van Dietrich Mateschitz, die ook volgens Jos een belangrijke rol in de carrière van Max heeft gespeeld