De Grand Prix van Nederland keerde in 2021 weer terug op de Formule 1-kalender. Toneel van die race zou net als in 1985 het circuit van Zandvoort zijn, al moest het complex wel flink op de schop om te voldoen aan de huidige eisen van de Formule 1. Zo kwamen er meer geasfalteerde uitloopstroken, werd de Arie Luyendykbocht omgetoverd tot een steile kombocht en werd de infrastructuur van een upgrade voorzien. Zo kon Zandvoort de Formule 1 weer verwelkomen na een lange afwezigheid.

Het werd zowel in 2021 en 2022 een groot feest met de thuiszege voor Max Verstappen. Dit weekend kan de tweevoudig wereldkampioen er drie op rij van maken, waarna hij nog zeker twee kansen heeft om de race te winnen. Wat er na de editie van 2025 gebeurt, is nog niet bekend. Sportief directeur Jan Lammers geeft in gesprek met Viaplay aan dat het voor nu nog te vroeg is om iets te zeggen over een contractverlenging van Zandvoort met de Formule 1. "De beslissing is aan FOM", zegt Lammers. "Voorlopig wordt er bij ons nog geracet en dat duurt nog even. Ik denk dat we ons eerst even focussen op dit weekend en dat het nog gewoon te vroeg is om daar iets over te zeggen."