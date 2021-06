Plooij: Niet Verstappen, maar Hamilton heeft grootste kater na Baku

Na een positieve coronatest heeft Plooij de Formule 1-races in Monaco en Azerbeidzjan via de tv moeten volgen. In een uitgebreid gesprek vertelt de pitreporter van Ziggo Sport hoe het nu met hem gaat en hoe hij de voorbije weken is doorgekomen. Ook reageert hij op het nieuws dat de Formule 1-uitzendrechten aan het einde van dit seizoen van Ziggo verhuizen naar de Nordic Entertainment Group.

Uiteraard blikt Plooij ook terug op de tumultueuze Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Max Verstappen door een klapband een overwinning in rook op zag gaan maar titelconcurrent Lewis Hamilton verzuimde om te profiteren. De pitreporter vertelt uitgebreid over de titelstrijd tussen beide kemphanen, uitblinkers Sebastian Vettel en Pierre Gasly en natuurlijk racewinnaar Sergio Perez, die eindelijk dat presteerde waar Red Bull al zo lang op gehoopt heeft.