De eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi is een veredelde rookietest. Liefst tien coureurs met weinig tot geen Formule 1-ervaring komen in actie. Dat zorgt zo nu en dan voor spannende momenten. Zo ook voor Alpine-rookie Jack Doohan. De zoon van voormalig 500cc-kampioen Mick is bezig aan een snelle ronde. Kort voor het rechte stuk klapt hij op hoge snelheid bijna vol op de achterkant van Logan Sargeant. De Amerikaan ziet zijn collega te laat komen, wijkt uit en zorgt daarmee bijna voor een hevige crash. Sargeant biedt direct zijn excuses aan, maar Doohan moet even bijkomen.