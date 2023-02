VIDEO: Team Hekwerk is present op dag 2 van de F1-test in Bahrein

De wintertest in Bahrein staat voor de Formule 1-teams vooral in het teken van dataverzameling. Het draait deze dagen vooral om het vergaren van informatie over het rijgedrag van de bolide en de aerodynamische werking van alle elementen. Zo hoopt men een goede basisafstelling te vinden om het seizoen mee aan te vangen. Vanaf daar kan men gaan werken aan snelheid en de finetuning van de bolide.

Om die data te verzamelen, maken veel teams gebruik van sensoren op de auto. Dat kunnen kleine, zorgvuldig weggestopte sensoren zijn, maar soms ook enorme hekwerken achter de voor- of achterbanden. Hiermee wordt de luchtstroming gemeten, waarna deze data in de fabriek uitgebreid wordt bestudeerd. In deze slow-motion zien we een aantal indrukwekkende hekwerken.

