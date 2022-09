VIDEO: De hoogtepunten van VT1 voor F1 GP Italië 2022

Voorafgaand aan de Grand Prix van Italië werd Red Bull Racing ingeschat als de grote favoriet, maar in de eerste training kwam dat nog niet helemaal tot uiting. Max Verstappen was weliswaar snel onderweg, maar werd in zijn beste ronde gehinderd en moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde stek. De snelste tijd was voor Charles Leclerc, die teamgenoot Carlos Sainz nipt voor bleef en er daarmee voor zorgde dat Ferrari voor eigen publiek met beide auto's bovenaan stond in de ranglijst. De grote vraag is echter of de Scuderia dat kan vasthouden richting VT2, of dat Red Bull dan terugslaat.

In de video bovenaan de pagina zie je de hoogtepunten van de eerste training, waarin ook Nyck de Vries zijn opwachting mocht maken voor Aston Martin.