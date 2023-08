Het werd sowieso een zinderende kwalificatiesessie op een volgepakt circuit van Zandvoort. In Q1 verliep alles relatief zonder problemen, maar Verstappen verloor kortstondig de macht over het stuur van zijn RB19 en schoot rechtdoor in de Tarzanbocht. Gelukkig voor de Nederlander kwam hij daar ongeschonden uit. De debuterende Liam Lawson was de hekkensluiter, maar hield zijn AT04 uit de problemen en mag terugkijken op een prima sessie.

In Q2 zagen we misschien wel de grootste verrassing van de dag: Lewis Hamilton kwam niet door deze sessie heen en moet als dertiende starten tijdens de Nederlandse Grand Prix. Het team van Mercedes timede de snelle rondes van de Brit onhandig, mede daardoor lukte het de recordkampioen niet om door te stoten. Daarentegen lukte het team van Williams het wel om met beide auto's door te gaan naar de derde kwalificatie.

Die sessie was er eentje bomvol incidenten. Na één snelle ronde vouwde Logan Sargeant zijn Williams compleet op, waarmee de Amerikaanse rijder zijn beste kwalificatie in zijn loopbaan alsnog in mineur afsloot. Een rode vlag was het gevolg en het duurde wel even voordat de coureurs weer aan de gang mochten. Toen eenmaal de lichten op groen sprongen duurde het niet lang voordat de volgende onderbreking zich aandiende. Ferrari-rijder Charles Leclerc - die het hele weekend al grote moeite met zijn auto heeft- verloor de macht over het stuur en klapte hard de muur in. Ook voor hem kwam de sessie vroegtijdig tot een einde.

Snelle tijd Verstappen

Nadat de rommel van de crash van Leclerc opgeruimd was, kregen de coureurs nog één kans om een snelle tijd neer te zetten. De snelste tijd werd in eerste instantie door veel coureurs ingevuld, maar onderaan de streep was het topfavoriet Verstappen die het hele veld zoek reed. De Red Bull-rijder was meer dan een halve seconde sneller dan de rest, Lando Norris werd met zijn McLaren tweede. George Russell deed het prima met een derde plek, maar de positieve verrassing van de dag was toch wel Alexander Albon. De Thai wist met zijn Williams een wonder te verrichten om een vierde plek te bemachtigen. Fernando Alonso completeert de top-vijf.