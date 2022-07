Samenvatting: Leclerc struikelt in Frankrijk, Verstappen profiteert

Charles Leclerc verzekerde zich zaterdag van de pole-position voor de Franse Grand Prix en die wist hij bij de start ook te verzilveren door de leiding te nemen. Wel stond de Ferrari-coureur de hele openingsfase van de race onder druk van Max Verstappen. De Red Bull-rijder was in ronde 16 de eerste die de pits bezocht en niet veel later ging het helemaal mis voor Leclerc, want in ronde 18 spinde hij in bocht 11 van de baan en kwam zijn race tegen de bandenstapels ten einde.

Na de safety car lag de weg naar zijn zevende overwinning van het seizoen open voor Verstappen, die niet in de fout ging en zijn WK-leiding verstevigde. Lewis Hamilton werd daarachter onbedreigd tweede, maar interessanter was de strijd om het laatste podiumplekje. Carlos Sainz leek daar vanaf startplek 19 mee aan de haal te gaan, tot hij tien ronden voor het einde zijn tweede pitstop maakte. Daarna voerden Sergio Perez en George Russell rondenlang een strijd om het laatste podiumplekje, waarbij laatstgenoemde als winnaar uit de bus kwam.

In onderstaande video zie je alle hoogtepunten van wat misschien wel de laatste Grand Prix van Frankrijk is.