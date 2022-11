Eindrapport Pierre Gasly: Een frustrerend jaar bij AlphaTauri

Het Formule 1-seizoen is ten einde gekomen. Het is het perfecte moment om terug te blikken op 2022 en alle coureurs te evalueren. Net als voorgaande jaren doen we dat ook nu weer met eindrapporten. Vandaag nemen we het jaar van Pierre Gasly onder de loep, die het jaar frustrerend eindigde.