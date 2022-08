F1 Legends: Panis, de enkelvoudig GP-winnaar die in Monaco zegevierde

In 'F1-legends' blikken we terug op bijzondere coureurs, teams of momenten in de Formule 1. Vandaag is Olivier Panis aan de beurt, de coureur die zijn eerste en enige F1-overwinning pakte in de bizarre Grand Prix van Monaco in 1996.