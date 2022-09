M’n gras, m’n gras! Het zijn fameuze woorden die bij de oudere raceliefhebber in het geheugen gegrift staan. De uitspraak is afkomstig uit de mond van André van Duin, die het commentaar verzorgde van de hilarische DAF achteruitrijraces bij Te land, ter zee en in de lucht.

In de aanloop naar de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort nemen Max Verstappen en Yuki Tsunoda de proef op de som. Het tweetal stapt in een oude DAF en draait een rondje over het duinencircuit achteruit. Dat gaat uiteraard niet helemaal goed…

Verstappen had er meteen zin in toen Red Bull hem de kans bood om dit stukje Nederlandse motorsportgeschiedenis te herbeleven. “Ik heb het wel eens gezien op YouTube, maar het is leuk om het ook een keer zelf te ervaren”, aldus de Nederlander. Al bleek de overstap van zijn RB18 naar een DAF66 van bijna 50 jaar oud even wennen. “Ik heb nog nooit in zo’n auto gezeten, en al helemaal niet achteruit gereden. Deze auto haalt snelheden tot 120 kilometer per uur, zowel vooruit als achteruit. Maar dat heb ik niet gehaald. Ik raakte tot 80 ongeveer, want vanaf dan begint hij best wel te wiebelen. Het was echt fun, maar ik denk dat ik het toch maar bij vooruit racen zal houden”, klonk het met een knipoog.

Concurrent Yuki Tsunoda moest eerst de beelden van vroeger bekijken voor hij geloofde dat er in Nederland ooit achteruit geracet werd. “Ik heb me enorm geamuseerd – behalve die kleine crash dan. Ik ben nog nooit achteruit gecrasht en hoop dat ook niet meer te doen”, grapte de Japanner van Scuderia AlphaTauri. “Max heeft het slimmer aangepakt. Tja, dat is wellicht waarom hij vorig jaar wereldkampioen werd, he.”

De DAF66 waarmee Verstappen en Tsunoda raceten, heeft een zogenaamde Variomatic transmissie. De wagen telt slechts twee versnellingen en kan vooruit en achteruit precies even hard.