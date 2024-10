Het is weer heibel in de Formule 1-race in Mexico. Max Verstappen en Lando Norris hadden het opnieuw met elkaar aan de stok. De beide titelkandidaten vochten met elkaar een paar bochten, en opnieuw was het over het randje. Deze keer werd Verstappen op de bon geslingerd. Een harde straf, want tien seconden is heel veel. Het gaat hem veel tijd en waarschijnlijk ook veel posities kosten bij de volgende pitstops.

Even later kreeg hij er nog tien voor het inhalen van Norris buiten de baan en het niet teruggeven van die positie. Twintig seconden dus. Dat gaat heel wat kosten.