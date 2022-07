VIDEO: Marko tevreden over eerste helft van seizoen

F1-update: Ferrari slim, had Verstappen ook slipstream moeten krijgen?

Charles Leclerc heeft voor de zevende keer dit Formule 1-seizoen pole-position te pakken. Op het circuit van Paul Ricard speelde Ferrari het bijzonder slim door Carlos Sainz tweemaal een slipstream te laten geven aan de nummer twee uit het WK. Ferrari heeft het plan tot in perfectie uitgevoerd, maar had Red Bull niet iets kunnen doen om te counteren? En hoe zit het eigenlijk met verwachtingen voor de race bij Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes? Dit en nog veel meer bespreken Niels Dijksterhuis en Ronald Vording in een nieuwe F1-update.